Человек выпал с балкона многоэтажки в Барнауле

В Барнауле человек выпал с балкона многоэтажки по адресу Попова, 158. На месте происшествия работают правоохранительные органы.
В СК по Алтайскому краю уточнили, что пострадавший – 20-летний молодой человек. От полученных травм он скончался на месте.
Проводится доследственная проверка. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.
Ранее сообщалось, что в Барнауле полицейский спас маленького мальчика, который едва не выпал из окна третьего этажа. Инцидент произошёл на улице Антона Петрова. Малыша у открытого окна увидела местная жительница и сообщила об этом в полицию. К моменту прибытия правоохранителей местные жители уже растянули под окном покрывало.
Комментарии
там не первом этаже в окне дет.сад? весело
Чего это они сыпятся последний год из окон как желуди с дуба? Мода что ли?
Время такое.
А не из этого-ли дома бабуся выпала, предварительно поджёгши свою квартиру?