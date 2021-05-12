В Барнауле полицейский спас малыша, который едва не выпал из окна

В Барнауле полицейский спас маленького мальчика, который едва не выпал из окна третьего этажа, пишет "МВД Медиа" со ссылкой на пресс-службу краевого главка ведомства.
Инцидент произошёл на улице Антона Петрова. Малыша у открытого окна увидела местная жительница и сообщила об этом в полицию. На место прибыл ближайший экипаж ППС в составе прапорщика полиции Андрея Понамарёва и старшего сержанта полиции Дениса Медникова. Люди к тому моменту уже растянули под окнами покрывало. Не дожидаясь экстренных служб, стражи порядка приступили к спасению.
Денис Медников остался внизу, а Андрей Пономарёв побежал в дом и через балкон соседней квартиры перелез в окно, где находился ребёнок. Взяв его на руки, он вышел из квартиры и передал для осмотра прибывшей бригаде медиков.
При этом мать пришла домой только через час после произошедшего. Выяснилось, что семья состоит на учёте. А поскольку санитарное состояние квартиры оказалось крайне неудовлетворительным, органы опеки поместили малыша в специализированный дом ребёнка. Спустя несколько дней полицейские навестили мальчика, подарили ему игрушки и дали посидеть в служебном автомобиле.
Комментарии
"Маму" на кол
"Водитель" за рулем не имеет водительского удостоверения, не пристегнут ремнем и в страховку не вписан! А вообще, хорошо, что все так хорошо закончилось. Могла бы и трагедия произойти!
Браво таким полицейским! Молодцы! Риспект как говорится и уважуха!