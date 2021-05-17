Россиянам пообещали доллар по 60 рублей

Соотношение российской и американской валют является цикличным, а потому уже через несколько лет доллар вновь будет стоить 60 рублей. Об этом сообщил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.
В беседе с "Российской газетой" экономист напомнил, что с начала 2003-го по середину 2008 года рубль укрепился к доллару на 25%. Не исключено, что подобное повторится вновь.
"Если брать за точку отсчёта максимумы 2020 года, когда доллар забирался выше 80 рублей, то откат в рамках рассматриваемого нами цикла способен увести пару к 60 рублям в ближайшие годы", – объяснил специалист.
Однако восстановление рубля обычно протекает медленнее, чем падение, да и не всегда бывает полным, заключил Купцикевич.
Ранее экономист Дмитрий Воронов рассказал, когда должен произойти очередной банковский кризис. Эксперт назвал причины такого явления, а также заверил, что в нынешних реалиях такой исход крайне маловероятен.
Комментарии
Это запросто. Делаем деноминацию 10 к 1 и вуаля, через несколько лет имеем вечнозелёный по 60 вечнодеревянных.
В беседе с "Российской газетой" экономист напомнил, что с начала 2003-го по середину 2008 года рубль укрепился к доллару на 25%. Не исключено, что подобное повторится вновь
а почему экономист тогда обещает по 60 а не по 26 как в 2008 году...
а почему экономист тогда обещает по 60 а не по 26 как в 2008 году
Вы ещё помечтайте,чтобы по 60 копеек,как в СССР.
Я такой старый, что помню ещё 2007 год, когда доллар стоил 25 рублей, а литр 92-го бензина 20 рублей...
я тоже помню. ну вы не старее меня)
а так всегда было интересно самая великая держава (ну как нам везде впихивают сей факт) и всегда прикручена к чужой валюте
А если посмотреть цикличность с 1960-х, то доллар только растет. Делайте выводы, господа
17.05.2021 16:02
- гость -
А если посмотреть цикличность с 1960-х, то доллар только растет. Делайте выводы, господа
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Убейтесь, пожалуйста, об стену.... растёт у него доллар с 60-х... Посмотрите, уважаемый младший экономист на его динамику к действительно твёрдой валюте, швейцарскому франку...
Вроде экономист,а дурак дураком: как только станет мало денег в бюджете страны на текущие расходы-так изменится курс доллара. А потолок-не ограничен,в 2014 вырос же в 2 раза,что мешает "можем повторить" с курсом?