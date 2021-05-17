Минсельхоз разрабатывает механизмы регулирования цен на сахар

В Минсельхозе РФ прокомментировали информацию о возможном росте цен на сахар. В ведомстве работают над методами регулирования ситуации.
"Дальнейшему сохранению стабильных цен на сахар будет способствовать квота на его импорт с пониженной ставкой пошлины, а также расширение посевных площадей под сахарной свёклой (почти на 15%, до 1,06 млн га). С учётом этого производство свёклы в текущем году составит не менее 40 млн тонн, что позволит получить порядка 6 млн тонн сахара. Этого объёма будет достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка и формирования переходящих запасов", – сообщает пресс-служба министерства.
Новой мерой поддержки станет субсидия на килограмм произведённого и поставленного в торговые сети сахара.
Напомним, что "Коммерсант" со ссылкой на замглавы Минсельхоза РФ Оксану Лут сообщил о том, что сахар может подорожать из-за отставания сева сахарной свёклы. Соглашение о фиксации цен на сахар заканчивается 1 июня.
Комментарии
Регулировали при старом режиме и что.
район лысовских хлебобулошных