Минсельхоз предупредил о возможном росте цен на сахар

Замглавы Минсельхоза РФ Оксана Лут рассказала о возможном подорожании сахара из-за отставания сева сахарной свёклы. Об этом сообщает "Коммерсант".
На совещании Минсельхоза отметили, что в этом году сев сахарной свёклы отстаёт. При этом 1 июня заканчивается соглашение о фиксации цен на сахар. Министерство будет предлагать региональным производителям продавать сахар крупным сетям.
В правительстве рассматривают новые возможные методы регулирования цен на сахар. В частности предлагается создать интервенционный фонд и утвердить ежегодную квоту для беспошлинного импорта. В Минсельхозе также подтвердили, что считают целесообразным формирование запаса сахара для осуществления бесперебойных поставок.
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