Депутаты вносят в Госдуму законопроект об ужесточении правил покупки оружия

Депутаты "Единой России" вносят в Госдуму законопроект, который усиливает госконтроль за оборотом оружия. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно пояснительной записке, медицинское освидетельствование на предмет противопоказаний будет проводиться государственными или муниципальными медучреждениями. Оно должно включать химико-токсикологические исследование на наличие в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также психологическое тестирование.
Законопроект предлагает введение электронного учёта оружия, патронов и их владельцев в государственной информационной системе Росгвардии.
Напомним, что вопрос ужесточения контроля за оборотом оружия в Госдуме начали обсуждать после стрельбы в школе в Казани. 11 мая в казанскую гимназию № 175 с ружьём в руках вошёл её бывший выпускник Ильназ Галявиев, который устроил массовую стрельбу. В результате нападения погибло семь детей и два сотрудника школы, ещё 23 человека находятся в больнице.
Комментарии
Фильм Брат 1 и Брат 2. Разрешений на оружие не было.