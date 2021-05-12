Последователи "Колумбайн". Какие самые громкие случаи стрельбы произошли в школах России?

11 мая в казанскую гимназию № 175 с ружьём в руках вошёл её бывший выпускник Ильназ Галявиев, который устроил массовую стрельбу. В результате нападения погибло семь детей и два сотрудника школы, ещё 23 человека находятся в больнице. 12 мая в Татарстане объявлен днём траура. Amic.ru вспомнил другие трагедии в российских школах, связанные со скулшутингом.
Самый громкий случай скулшутинга (вооруженное нападение учащегося или постороннего человека на учебное заведение) произошёл в 1999 году в школе "Колумбайн", штат Колорадо. Старшеклассники Эрик Харрис и Дилан Клиболд, вооружившись стрелковым оружием и самодельными взрывными устройствами, напали на учителей и учащихся школы. Было убито 13 человек, 23 – ранено, после этого нападавшие застрелились.
Первый случай скулшутинга произошёл в России 3 февраля 2014 года. Тогда десятиклассник Сергей Гордеев пришёл с отцовским карабином в школу. На входе в здание он, угрожая оружием, приказал охраннику выйти и позвонить в полицию.
Первой жертвой отличника стал учитель географии, одноклассников он взял в заложники. Когда на место прибыли сотрудники полиции, Сергей открыл по ним огонь. Один представитель правопорядка погиб на месте, ещё один был тяжело ранен.
Парень сдался добровольно, когда в школу на переговоры приехал его отец. Как позже пояснял Сергей, убивать других не входило в его планы, он хотел умереть сам. А ещё подросток пытался доказать сверстникам теорию солипсизма (что в реальности не существует ничего, кроме собственного сознания). Гордееву поставили диагноз "параноидная шизофрения" и отправили на принудительное лечение.
Следующий громкий случай нападения на школу произошёл 5 сентября 2017 года в Подмосковье. Девятиклассник из Ивантеевки Михаил Пивнев проник в школу, вооружённый кухонным топориком, пневматическим оружием и самодельными взрывпакетами.
На урок он опоздал. Учитель сделала ему замечание и вывела из класса. За это парень выстрелил в женщину и ударил её топором. Одноклассники, услышав выстрел, закрылись в подсобном помещении кабинета. В классе школьник начал взрывать самодельные петарды и открыл стрельбу. Испугавшись, трое учеников выпрыгнули из окна второго этажа. Они получили переломы.
Пивнева задержали правоохранители. Подростка признали виновным в "покушении на убийство двух и более лиц, совершённом общеопасным способом, и хулиганстве с применением взрывчатых средств". Он получил семь лет три месяца колонии и штраф 20 тысяч рублей. Судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила, что школьник был вменяем. Выяснилось, что он вдохновился преступлением американских подростков, которые совершили массовое убийство в школе "Колумбайн".
Уголовное дело о халатности было возбуждено и в отношении администрации школы. В учебном заведении знали, что подросток угрожает совершить противоправные действия в общеобразовательном учреждении. Об этом сообщали директору другие дети. Но на их рассказы никто не обратил внимания.
После этого подростки пытались поджечь школу, а потом покончить с собой, нанеся друг другу удары ножом в область горла. С ранами в больницу были доставлены 15 пострадавших, включая нападавших и учительницу. Женщина перенесла несколько тяжёлых операций. За подвиг Наталье Шагулиной вручили медаль "За отвагу".
В ходе расследования выяснилось, что мальчики интересовались убийством в американской школе в 1999 году. В их соцсетях правоохранители нашли этому подтверждение. Подростки, устроившие стрельбу в школе "Колумбайн", стали их кумирами.
Один из виновных получил максимальный срок – девять лет и восемь месяцев. По словам одноклассников, он всегда отличался агрессивным поведением, несколько раз уходил из дома, принимал наркотики и якобы пытался покончить с собой. Также осуждённого обязали наблюдаться у психиатра и выплатить компенсации потерпевшим примерно на восемь миллионов рублей. Дело в отношении второго участника преступления было выделено в отдельное производство (ещё до преступления он состоял на учёте в психоневрологическом диспансере). Позже его отправили на лечение в психиатрическую больницу, так как он признан невменяемым.
19 января 2018 года в Улан-Удэ ученик девятого класса пришёл в школу № 5 и ворвался на урок к семиклассникам. На парне была маска, а в руках топор и "коктейль Молотова". Сначала он поджёг класс. Когда дети начали выбегать, на них обрушились удары топора. Пострадали семь человек, в том числе и учитель. Потребовалась медицинская помощь и преступнику: он ударил себя ножом в грудь и выпрыгнул из окна, но выжил. Его задержали сотрудники полиции.
Психиатрическая экспертиза показала, что школьник вменяем. Преступление он планировал заранее и предупреждал о своих планах. Одной из девочек он прислал SMS, что в школу в этот день лучше не ходить, ведь там "будет мясо". В соцсетях подросток был подписан на паблики "Мир маньяков и убийц". По одной из версий, школьник хотел отомстить учительнице русского языка, которая поставила ему двойку в четверти.
Массовое убийство произошло 17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже. Четверокурсник Владислав Росляков через запасной вход пронёс сумку с самодельной взрывчаткой, которая была начинена металлическими поражающими элементами. Парень оставил её в буфете, и как только началась перемена взрывчатка сдетонировала. Затем преступник вернулся в буфет и открыл беспорядочный огонь из помпового ружья по людям. После стрельбы он совершил самоубийство. Погибли 20 человек, ещё 67 пострадали.
Известно, что нападавший вдохновлялся массовым убийством в школе "Колумбайн". Незадолго до шутинга легально приобрёл огнестрельное оружие и 150 патронов.
После стрельбы в Керчи Путин поручил Росгвардии усилить контроль за оборотом гражданского оружия.
14 ноября 2019 года в Благовещенске 19-летний Даниил Засорин начал стрелять из охотничьего ружья в колледже. Когда на место прибыли полицейские, студент открыл огонь по ним. В результате погиб 19-летний парень, ещё трое людей пострадали, а сам злоумышленник покончил с собой.
Предварительной причиной случившегося назвали конфликт между студентами, однако впоследствии стало известно, что сотрудники городской призывной комиссии знали о склонности юноши к суициду, но из-за действующих инструкций не могли сообщить об этом в колледж.
Комментарии
Вот сегодня один депутат болтанул про налог на "убийства по тв". Кажется что глупость сморозил... но глядя на эту статейку реально надо думать о определенных нормах. Вот что это было? "Скулшутинг", "колумбайн" имена и фамилии этих "героев"... для чего? зачем? Амик, вы рекламу делаете этим зверятам?
а на русском языке написать заголовок можно?
Пока прочитал заголовок... Пока понял что это все означает... Тоже захотелось убить писаку! А по русски все это обозвать можно было?
шутинг - это типа шутка? скул - скула? я в растерянности... перевод, пожалуйста, в студию - для русскоязычных!