Около четырёх тысяч жителей Барнаула посетили гастроли театра имени Вахтангова

В Барнауле завершились гастроли Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Около четырёх тысяч зрителей краевой столицы увидели четыре постановки.
Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, московские артисты представили спектакли "Евгений Онегин" и "Царь Эдип" на сцене Алтайского краевого театра драмы имени Василия Шукшина, а также "Наш класс" и "Крик лангусты" – на сцене Молодёжного театра Алтая имени Валерия Золотухина.
Напомним, что глава региона Виктор Томенко стал одним из зрителей спектакля "Царь Эдип" в заключительный день гастрольного тура Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, приуроченного к вековому юбилею театра.
После спектакля он подчеркнул, что "получил огромное удовольствие и массу впечатлений", а также поблагодарил руководство театра, артистов и всех, кто технически обеспечивал проведение спектаклей.
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