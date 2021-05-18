Рамзан Кадыров назвал себя "проектом" Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает себя "пехотинцем" и "проектом" президента России Владимира Путина. Об этом политик заявил в прямом эфире в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.
"Да, вы можете сказать, что я проект Путина. Я его пехотинец и с гордостью выполняю возложенные на меня обязанности. В самые сложные времена наш президент Владимир Путин поддержал мой народ, и результаты по восстановлению республики – это в основном его заслуга. Моя вера призывает служить такому руководителю", – цитирует чеченского лидера издание "Грозный Информ".
Он добавил, что в качестве главы Чеченской Республики стремится к тому, чтобы его народ "процветал и у него было всё самое лучшее".
Ранее Рамзан Кадыров заявил, что "готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь", для того чтобы высказывать своё мнение.
Комментарии
Так оно и есть. Нет Путина, нет и Кадырова. Его порвут на тряпки чуть раньше чем сразу как только закончится покровительство.
Так оно и есть. Нет Путина, нет и Кадырова. Его порвут на тряпки чуть раньше чем сразу как только закончится покровительство.
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Как только закончатся деньги
Капитан очевидность
Да,но закончится Кадыров и туда полезут саудиты и прочие наймиты империалистического Запада, дабы устроить очередную чеченскую в подбрюшье России. Оно нам надо?
Сильный и суверенный центр - спокойный и гостеприимный Кавказ. Проверено не раз.
Кадыров - личность безусловно спорная, но он остановил войну на Кавказе, а значит сохранил жизни сотням, если не тысячам российских мужиков и смысл жизни их матерям. И только за это достоин звания героя России. А махровое казнокрадство и взяточничество имеющее место на Кавказе, так это характерная черта нынешней России, а не только Кавказа. И то, как бьётся Кадыров за лучшую жизнь для своего народа - честь ему и хвала.
18.05.2021 11:55
Сибиряк.
Ничего там не остановлено, к сожалению. Ни за какую лучшую жизнь для своего народа он не бьётся.