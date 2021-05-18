Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев и народный мэр Якутска Сардана Авксентьева, кандидат в депутаты Госдумы, начали совершать поездки по российским городам. Первой точкой маршрута 17 мая стал Барнаул. О своих впечатлениях от увиденного в городе политики поделились с журналистами.

"Нужна политическая воля и деньги"

Алексей Нечаев не раз отмечал, что в интересах регионов необходимо иначе распределять налоги: большая часть денег должна оставаться на местах. Сейчас возможности заработка есть только в крупных городах и немногих богатых регионах. Пока Москва и Санкт-Петербург прирастают по числу жителей, в остальной стране население уменьшается. В свою очередь, Сардана Авксентьева не понаслышке знает, что происходит в муниципальных бюджетах: денег не хватает, при этом есть масса задач, которые влияют на уровень жизни и настроение людей.

Нечаев и Авксентьева впервые посетили Алтайский край. Политики несколько часов гуляли по краевой столице, побывали в Нагорном парке в сопровождении блогеров и урбанистов. После этого в штабе партии состоялся круглый стол на тему благоустройства общественных пространств.

"Посмотрели Нагорный парк и Речной вокзал, прошлись по пешеходной улице Мало-Тобольской. Но не обошлось и без сложных моментов. Обсудили то, что жители всё чаще переезжают в Новосибирск и другие города России", – рассказал лидер партии "Новые люди".

По словам Нечаева, Барнаул хорош тем, что в нём нет точечной застройки в таком объёме, как во многих других городах. Поэтому идея создания зелёных поясов вполне реализуема. Но чтобы обустроить город для жизни, конечно, нужна политическая воля и очень нужны деньги.

Больше денег для людей

"Есть идея создания зелёных поясов в городе. Ещё можно развивать городское пространство правильно, создавать больше общественных пространств и парков. Из обсуждения понятно, что привлекательность городской среды влияет не только на уровень жизни, но и другие важные вещи. Если в городе нет современных общественных пространств и низкие зарплаты, то люди будут уезжать", – отметил Алексей Нечаев.

Также он посоветовал властям города и жителям начать прямой диалог, чтобы обсуждать, на что следует тратить средства. Только так можно сделать город, в котором хочется жить. На основе открытых обсуждений совместно решать, на что следует тратить средства. Например, при должном финансировании трамваи в Барнауле можно заменить на современные или создать ветки лёгкого метро. Тогда появятся новые туристические маршруты по историческому центру. "У города хороший потенциал, нужно лишь начать действовать в нужном направлении", – резюмировал лидер партии.

Нечаев рассказал, что сейчас основная часть налогов уходит в федеральный центр, а потом частично возвращается в регион. При этом у властей края недостаточно полномочий для их эффективного использования. "Почему бы деньги не оставлять в большем объёме здесь, чтобы местные власти могли ими распоряжаться?" – заметил он.

Публичные слушания

В свою очередь, Сардана Авксентьева добавила, что предложения жителей Алтайского края обязательно войдут в программу партии. В частности, многие архитекторы и урбанисты во время круглого стола подняли тему общественных слушаний. Сейчас этот инструмент фактически не защищает от сноса памятники архитектуры и не позволяет реально влиять на изменение облика городов.

"Как сделать так, чтобы публичные слушания стали действенным инструментом, а не формальностью? Сейчас устроено так: вы всем городом соберётесь, выступите против застройки. Но для принимающих решение это носит только рекомендательный характер. Я считаю, это неправильно. Публичные слушания – это маленький референдум. Только надо сделать так, чтобы они были должным образом организованы. Чтобы это не были люди, нанятые застройщиком или кем-то другим. Необходимо придать слушаниям юридическую силу и проводить их по всем правилам", – сказала Авксентьева.

Выбор имеет значение

Кроме того, народный мэр Якутска обратила внимание и на другую проблему, связанную с финансовой помощью, которую федеральные власти оказывают отдельным регионам. В большинстве случаев региональные власти не информируют жителей, какие дотации и на что получают из федерального центра. Соглашения о получении дотаций никто не публикует.

"Нам с вами сложно оценить, насколько правильно эти дотации используются. Все трансферты строго целевые, очень малой суммой регион может распоряжаться по своему усмотрению. А, может быть, нашему региону нужно совсем другое? Почему бы жителям самим не участвовать в решениях, на что потратить деньги?" – добавила Авксентьева.

Она также призвала жителей Барнаула и Алтайского края ходить на выборы, чтобы выразить свою точку зрения к происходящему. По словам Сарданы Авксентьевой, именно голосование – самый демократический и конституционно закреплённый способ для изменения системы управления. "Критика в соцсетях – это эмоции, а нужно обязательно идти на избирательный участок. Ваш голос важен. Только так возможны перемены к лучшему", – резюмировала народный мэр Якутска.