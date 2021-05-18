Российские банки стали чаще выдавать кредиты

В апреле российские банки стали более лояльны к своим клиентам и поставили рекорд по выдаче займов, пишет РБК со ссылкой на исследование Национального бюро кредитных историй.
По данным агентства, в апреле уровень одобрения заявок на розничные кредиты в банках составил 37,1%. Таких значений не было с июня докризисного 2019 года. Как оказалось, россияне хотят успеть получить заёмные средства по низким ставкам.
Ускорение розничного кредитования Банк России заметил в начале весны. В марте банки выдали ссуды на 1 трлн рублей, а в апреле – уже на 1,3 трлн, тем самым и обновив рекорд. Эксперты полагают, что банки на фоне стабилизации экономики снова начали рисковать.
Ранее экономист Александр Купцикевич заявил, что уже через несколько лет доллар вновь будет стоить 60 рублей, поскольку соотношение российской и американской валют является цикличным.
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