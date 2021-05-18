Милонов предложил отправлять чиновников на перевоспитание в Чечню

Депутат Виталий Милонов раскритиковал новый фильм о Золушке, где фею сыграет темнокожий мужчина. О своём мнении он рассказал каналу "360".
"С моей точки зрения, эту "Золушку" показывать ни в коем случае нельзя. "Золушка" – это детский фильм, здесь никакие гендерные темы не могут найтись. Поэтому любая попытка протащить "Золушку" гомосексуальную не то что не должна быть поддержана – надо поставить под контроль всех тех чиновников, которые захотят это сделать. Чтобы ФСБ контролировало", – сказал Милонов.
Депутат понадеялся на то, что в России фильм запретят, а для депутатов, которые всё-таки будут выступать за его показ, он придумал особое наказание в виде отправления в Чечню на перевоспитание.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает себя "пехотинцем" и "проектом" президента России Владимира Путина.
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