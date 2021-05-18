Россиянам объяснили, почему нужно покупать доллары, несмотря на курс

С учётом нынешних реалий, когда многие границы закрыты, а волатильность на валютном рынке снижена, не стоит зацикливаться на курсе при покупке валюты, существенной выгоды это всё равно не даст, утверждает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
"Для защиты долгосрочных сбережений лучше планомерно вкладываться в инвалюту по мере появления таких накоплений, не особо задумываясь о её курсе", – подчеркнул эксперт в беседе с ИА "Прайм".
При этом Бабин советует избегать экстремальных колебаний курса, как это было в 2014-м или 2016 годах. Если же закупаться валютой планомерно, то даже убыточную сделку компенсирует более прибыльная.
Ранее экономист Александр Купцикевич заявил, что уже через несколько лет доллар вновь будет стоить 60 рублей, поскольку соотношение российской и американской валют является цикличным.
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