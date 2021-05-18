Артист Мариинского театра упал с самоката и впал в кому

Солист Мариинского театра Давид Залеев упал с самоката и получил серьёзную травму головы. 31-летнего мужчину прооперировали и ввели в медикаментозную кому.
На кадрах, которые попали в распоряжение Пятого канала, видно, что артист ехал на электросамокате по тротуару. Он, не сбрасывая скорости, попытался проехать между трёх пешеходов, но зацепил одного из них, после чего упал и сильно ударился головой.
Сейчас танцор находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Его состояние оценивается как тяжёлое. Хирурги провели ему трепанацию черепа и удалили гематому, но прогнозы неблагоприятные.
Ранее сообщалось, что житель Казани отказался проходить медосвидетельствование, когда управлял электросамокатом, а теперь его намерены лишить водительских прав.
Комментарии
каску надевать надо
крепче за баранку держись, шофер!
получается, самокат из-за каких-то конструктивных особенностей опаснее велосипеда
на велосипеде падение на ровном месте всегда заканчивается падением на руки
Просто руки надо расставлять, хотя наверное этому в детстве еще учат, ну и упал неудачно как-то.
18.05.2021 13:54
гiсть
Слишком много переменных чтобы с уверенностью сказать " всегда на руки". В детстве больней всего как раз с велосипеда наворачивался, с самоката спрыгнуть проще.