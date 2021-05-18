Новый маршрут сократит сроки поставки сельхозпродукции из Алтайского края в Турцию

Новый сухопутный маршрут позволит в два раза сократить сроки поставки сельхозпродукции из Алтайского края в Турцию. Первую партию весом 420 тонн уже отправили со станции Алейская Западно-Сибирской железной дороги.
Раньше товар перевозили через Чёрное море. Такой способ включал в себя не менее пяти логистических операций. Теперь благодаря транспортному коридору Баку – Тбилиси – Карс время доставки составит около 14 суток, что вдвое быстрее, чем при переправе по морю.
"Новый маршрут позволяет аграриям региона увеличить прямой экспорт продуктов перемола (пшеничных отрубей) в Турцию. Также он снижает затраты грузовладельца на транспортировку за счёт исключения перевалки в портах, фрахта судов, что важно для экспортёров зерновых культур из Сибири", – отмечает пресс-служба регионального правительства.
Комментарии
господи, наконец-то
Ура.
заодно и пассажирский пустить)))