Средний размер ипотеки на новостройки вырос на 43%

Несмотря на льготную ипотеку, средний размер кредита на покупку жилья в новостройке в России вырос на 43%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на исследование сервиса ЦИАН.
В первом квартале 2021 года россиянам выдали ипотек на общую сумму 1,16 триллиона рублей, что на 43% больше, чем в аналогичный период прошлого года. В целом за первые три месяца года банки выдали 418 тысяч ипотек (в 2020 году на 26% меньше).
Средний размер кредита на покупку квартиры на вторичном рынке вырос на 11%.
Специалисты отмечают, что субсидирование ипотеки на приобретение квартиры в новостройке со стороны государства привело к росту цен на жилье.
Ранее сообщалось, что вице-спикер Госдумы Пётр Толстой предложил ввести "нулевую" ипотеку для многодетных семей. По его мнению, такая перспектива возможна в условиях контроля государством банковской системы.
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