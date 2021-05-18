Губернатор Виктор Томенко оценил ход посевной кампании в Алтайском крае

Фото: Антон Червяков / altairegion22.ru
Темп текущих посевных работ в Алтайском крае складывается на уровне прошлого года и, несмотря на небольшую засуху, пока что проблем аграрии не испытывают. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко в рамках рабочей поездки в Косихинский район, где ознакомился с ходом посевной кампании в регионе.
Как отметили в пресс-службе краевого правительства, по данным на 18 мая яровой сев в регионе превысил 2 млн гектаров (44%), 1,1 млн из которых – зерновые и зернобобовые культуры. При этом в крае уже закончили посев сахарной свёклы, которая заняла более 23 тысяч гектаров. По словам губернатора, площадь посевов этой культуры после согласования с Минсельхозом РФ увеличили на 10%.
Виктор Томенко отметил, что проблем с обеспеченностью хозяйств ресурсами для посевной кампании в крае нет. Закупка ГСМ, семян и удобрений прошла хорошо и сельхозпроизводители своевременно получили весь комплекс, добавил глава региона. Тем не менее в регионе складывается нехватка почвенной влаги, однако аграрии утверждают, что при соблюдении технологии возделывания культур, эта проблема оказывает минимальное влияние на рост растений.
"Сегодня сельхозтоваропроизводители, фермерское движение Алтайского края умеют и готовы работать в самых сложных условиях. Конечно, хочется надеяться, что они будут оптимальными", – заметил глава региона.
По его словам, посевная площадь в текущем сезоне соответствует уровню 2020 года. По итогу она составит 5,2 млн гектара: зерновые и зернобобовые в общей сложности займут 3,3 млн га, техкультуры – 1,2 млн га, из них масличные культуры – 1,1 млн га, что на 11 тысяч гектаров больше, чем в 2020-м. Яровой сев планируют провести на 4,5 млн гектара.
Ранее Виктор Томенко рассказал, что около 40% производимой алтайской продукции соответствует требованиям, которые предъявляют к продукции с улучшенными экологическими характеристиками, а значительная площадь земельных ресурсов края пригодна для органического производства.
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Как ничего не понимающий в сельском хозяйстве человек может оценить ход посевной компании?