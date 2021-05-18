S7 отменила рейсы в Турцию до осени

Авиаперевозчик S7 отменил перелеты в Турцию на весь летний сезон. Причиной стала неопределенность по направлению, сообщает РБК.
"Мы будем готовы возобновить продажи, как только эпидемиологическая обстановка нормализуется, а авиасообщение будет восстановлено", — отметила пресс-секретарь компании.
В компании рассказали, что рейсы отменены до 30 октября, но решение может быть изменено.
Ранее сообщалось, что рейсы в Турцию на июнь отменили в "Аэрофлоте". В компании отметили, что готовы изменить расписание после того, как оперштаб примет решение.
Комментарии