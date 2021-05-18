S7 отменила рейсы в Турцию до осени

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А вы за то, чтобы отдыхать 10 дней на новый год или в мае?

Не нужно ничего менять! Пусть остаются длинные новогодние каникулы, и по нескольку выходных на первомай и на 9 мая.

Не нужны выходные в мае. Удлините каникулы на Новый год!

Новогодние каникулы можно и сократить. В мае они нужнее

Мне все равно. Я сам себе назначаю выходные и рабочие

Я голосую за длинные выходные и на Новый год, и в мае - чем больше, тем лучше

Слишком много выходных. Надо сократить и новогодние каникулы и майские