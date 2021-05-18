"Аэрофлот" отменил июньские рейсы в Турцию

"Аэрофлот" отменил продажу билетов и все рейсы в Турцию за июнь, кроме двух разрешённых. В компании отметили, что готовы изменить расписание после того, как оперштаб примет решение, сообщает РИА Новости.
"Планирование путешествий – это всегда планирование на недели, иногда месяцы вперёд. Мы прекратили продажи и произвели отмены на все рейсы в Турцию на июнь, за исключением разрешённых штабом двух рейсов в неделю в Стамбул, чтобы не создавать неудобств пассажирам в связи с возможными отменами", – отметил официальный представитель компании Михаил Демин.
Ранее сообщалось, что в России приняли решение продлить остановку авиасообщения с Турцией до 30 июня.
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