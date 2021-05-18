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Глава тюменской компании ответил на критику Канделаки к трансляции этапа Кубка по гребле

, ИА "Амител"
По мнению директора и совладельца "Регион-Телекома", организация уже 11 лет работает на крупных спортивных мероприятиях
Фото: 'Алтайский спорт'

Фото: "Алтайский спорт"

Директор и совладелец компании "Регион-Телеком", которая будет вести телетрансляцию II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле, Александр Кондалов ответил на критику Тины Канделаки, которая осталась недовольна проигрышем тендера на трансляцию. По его словам, организация уже 11 лет занимается трансляцией спортивных состязаний и "в основном только крупных".

"Я не согласен со словами Канделаки, что мы неспособны что-то показать. В основном очень крупные международные события транслируем. Мы работаем по всей стране и в зарубежье", – цитирует слова Кондалова znak.com.

Директор отметил, что они транслировали чемпионаты по Тюмени и ХМАО, работают с Международной федерацией дзюдо, а также почти по всем матчам сборной Казахстана, транслировали ЧМ по футболу в Сочи и в Волгограде.

Кандалов отметил, что компания сотрудничает с "Матч ТВ" с момента их основания, и с каналом у них всегда были дружеские отношения. После победы в конкурсе они предложили каналу использовать сигнал для трансляции, но "ответа от них не получили".

Напомним, что ранее генеральный продюсер телеканала "Матч" Тина Канделаки написала открытое письмо на имя губернатора Алтайского края Виктора Томенко. По её словам, "Матч" при странных обстоятельствах проиграл аукцион на право транслировать соревнования компании "Регион-Телеком" из Тюменской области.

Начальная цена контракта составила 11,6 млн рублей. Тюменская телекомпания предложила за свои услуги 10,6 млн рублей, а второй участник торгов – "Национальный спортивный телеканал" – 10,7 млн рублей. Сейчас "Матч" пытается оспорить результаты аукциона в УФАС.

В открытом письме Канделаки отметила, что ООО "Регион Телеком" заведомо неспособно обеспечить трансляцию и освещение этапа Кубка мира. Кроме того, она обвинила в бездействие подчинённых губернатора Алтайского края и попросила его связаться с ней.

Напомним, II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдёт в Алтайском крае с 20 по 23 мая. Для проведения соревнований в Барнауле приобретено 300 лодок за счёт средств Фонда поддержки олимпийцев России. Во время барнаульского этапа Кубка мира будет разыграно шесть лицензий на Олимпиаду в Токио. На Алтай приехали около 300 спортсменов почти из 60 стран мира. Соревнования покажут в 72 странах мира по телевизору.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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