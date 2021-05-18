Тина Канделаки обратилась к Томенко из-за срыва трансляции Кубка мира на "Матче"

Генеральный продюсер телеканала "Матч" Тина Канделаки написала открытое письмо на имя губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Она просит разобраться с вещателем главного спортивного события в истории региона – Кубка мира по гребле. Дело в том, что "Матч" при странных обстоятельствах проиграл аукцион на право транслировать соревнования компании "Регион-Телеком" из Тюменской области.
Начальная цена контракта составила 11,6 млн рублей. Тюменская телекомпания предложила за свои услуги 10,6 млн рублей, а второй участник торгов – "Национальный спортивный телеканал" – 10,7 млн рублей. Сейчас "Матч" пытается оспорить результаты аукциона в УФАС. Заявитель жалуется на действия Центра при проведении запроса котировок в электронной форме на оказание услуг по подготовке и проведению прямых телевизионных трансляций в рамках II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.
"История выглядит как детектив, написанный плохим писателем. В вашем крае проходит значимое для российского и мирового спорта событие. Руководство края заинтересовано в качественном освещении этого события – как в эфире федерального спортивного канала, так и на цифровых площадках "Матч ТВ". При этом техническое задание – ключевой элемент конкурсной документации – никак не отражает требования к охвату и информационному освещению столь значимого спортивного события. Более того, даже конкурсная документация была изначально оформлена неверно", – пишет в своём телеграм-канале Тина Канделаки.
По её словам, в результате у "Матч ТВ" появляется конкурент – ООО "Регион Телеком" (Тюмень), заведомо неспособный обеспечить трансляцию и освещение этапа Кубка мира.
"Наш телеканал заранее и неоднократно обращался к министру спорта вашего края Алексею Перфильеву. Мы оспариваем итоги конкурса в ФАС. Иными словами, мы уже сделали всё, чтобы ответственно подойти к решению задачи по освещению и популяризации гребли как в стране, так и в Алтайском крае. Но мы работаем оперативно, а ваши сотрудники – нет.
В итоге сложилась уникальная ситуация: руководство края заинтересовано и одновременно не заинтересовано в освещении этапа Кубка мира на телеканале и цифровых площадках "Матч ТВ". Ничем иным бездействие ваших подчинённых я объяснить не могу. А сейчас, уважаемый господин Томенко, вы тратите свою энергию на отправку жалоб с указанием меня в качестве виновницы сложившейся ситуации. Но это нестрашно: я привыкла к тому, что умные, смелые и талантливые мужчины часто жалуются на меня в разные высокие инстанции", – отмечает Канделаки.
В конце текста письма продюсер главного спортивного канала России просит главу региона или его заместителей связаться с ней.
"Вы наверняка услышите пусть неприятную, но правду, которая станет хорошим инструментом для управления собственными сотрудниками. Своей ретивостью, вседозволенностью и желанием угодить они ставят своего начальника в глупое положение. Всегда на связи. Если решите мне ответить, мой телефон найти несложно. А ещё лучше – я отправлю вам SMS, потому что ваш контакт я нашла очень быстро", – заключила Канделаки.
Напомним, II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдёт в Алтайском крае с 20 по 23 мая. Для проведения соревнований в Барнауле приобретено 300 лодок за счёт средств Фонда поддержки олимпийцев России. Во время барнаульского этапа Кубка мира будет разыграно шесть лицензий на Олимпиаду в Токио. На Алтай приехали около 300 спортсменов почти из 60 стран мира. Соревнования покажут в 72 странах мира по телевизору.
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Комментарии
Вся суть канделакинской телевизионной помойки.
у нас честные закупки. а в москве коррупция
Есть закон о закупках, в том числе услуг. Тина хотела чтобы специально под них ее провели? А потом и про коррупцию на гребном они же первые бы и рассказали?
Как формулу 1 впихивать, не показывать футбол России, а первенства геев, слушать губу
Губошлеп зря билеты купил?
Просто Тина на лапу не дала, а Витьку и Лехе кушац охота.
НУ вот если бы МатчТВ выиграли бы аукцион - они бы и показывали. А Этот РегионТелеком где будет Транслировать??
Губошлеб 8 котлет сьедает, дорого
Может, наконец-то, пробьет час, когда сменят непутевого министра спорта в регионе?
Тина Канделаки -зажралась! Что вы сделали. О спортивных каналом? Показывают мультики и дурацкие фильмы! Фу
Евроспорт показывает греблю, а матч тв нет-позор !!!!!!!!!!!!!!!!
Месть за бан 4pda. Если кто не в курсе, из-за трансляции матча забанили крупнейший сайт с мобильным софтом.