Град прошел на трассе Барнаул – Новосибирск и в селе Алтайского края

Фото: "Инцидент Барнаул"
Град прошел в селе Малахово Косихинского района и на трассе Барнаул – Новосибирск. О природной аномалии сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".
Согласно фотографиям и видео, довольно крупные ледышки засыпали огороды и дороги.
Напомним, что 18 мая пыльная буря накрыла трассу Бийск – Барнаул и сам наукоград. Синоптики обещали дождь и грозу, однако они продлились недолго и сменились сильным ветром, который поднял пыль и мелкий песок в воздух.
В самом городе порывы ветра оборвали провода, а в одном из дворов свалили дерево на автомобиль. Из-за стихии в Заречье даже на некоторое время остановилось движение трамваев – порывы повредили линии электропередач.
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