Жителей Алтайского края предупредили о заморозках до -3°C

Метеорологи объявили штормовое предупреждение на территории Алтайского края из-за ночных заморозков. Об этом информирует региональный Гидрометцентр.
По данным синоптиков, ночная температура воздуха с 20 по 22 мая в регионе при прояснении может опуститься до -3 градусов.
Так, в ночь на четверг столбики термометров покажут от +1 до +6 градусов, но в некоторых районах возможны заморозки до -2°C.
Кроме того, в регионе действует штормовое предупреждение, связанное с высокой пожароопасностью (4-й класс горимости), а в некоторых районах сохраняется чрезвычайная пожароопасность (5-й класс горимости).
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