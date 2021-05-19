Для гостей Кубка мира по гребле в Барнауле запустят электропоезд

С 20 по 23 мая в Алтайском крае будет курсировать электропоезд, который запустили специально для гостей Кубка мира по гребле. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе Алтайского отделения Западно-Сибирской железной дороги.
Поезд № 6103 будет следовать по маршруту гребной канал – Барнаул. Отправление – 17:13, прибытие – в 17:25. Он сделает остановку на 226-м километре (пригород Барнаула).
Стоимость полного билета составит 20 рублей, льготного – 10 рублей, детского – 5 рублей. Детям до 5 лет проезд бесплатный.
Напомним, мероприятие пройдёт в Барнауле с 20 по 23 мая. Более 400 спортсменов из 55 стран зарегистрировались для участия. Лучшие каноисты и байдарочники планеты будут сражаться за шесть олимпийских лицензий и 38 комплектов наград.
Ожидается, что соревнования за четыре дня посетят не менее 20 тысяч человек. На гребном канале оборудованы три тысячи сидячих и пять тысяч стоячих мест. Аудитория трансляции заездов может превысить два миллиона человек в 160 странах мира.
На создание обводного канала с мостовым переходом в 2019 году потратили почти 180 миллионов рублей, в 2020 – ещё порядка 120 миллионов. На обустройство подъезда к спортивному объекту направлено 100 миллионов рублей. Для состязаний уже готовы 300 лодок общей стоимостью 150 млн рублей.
Это первые в истории Алтайского края международные соревнования такого уровня. Регистрация на них завершилась 11 мая.
Комментарии
Погода, что то не очень.
Холодно.
"Отправление – 17:13, прибытие – в 17:25." Один рейс в день получается?
19.05.2021 10:57
-гость-
Не говори, хоть бы раз в час курсировал при таком количестве народу(((
Зачем 1 вечерний рейс в день? когда соревнования с утра идут. Или поезд рассчитан на то, чтоб всех разом вывезти с канала?
это забрать народ вечером. а так на почти любую электричку (16 штук в день)в сторону алтайки.
Ожидается, что соревнования за четыре дня посетят не менее 20 тысяч человек. На гребном канале оборудованы три тысячи сидячих и пять тысяч стоячих мест.
3+5=8 . Остальные 12 тысяч летать будут или все же для них есть какое то место?
- гость -
Ожидается, что соревнования за четыре дня посетят не менее 20 тысяч человек. На гребном канале оборудованы три тысячи сидячих и пять тысяч стоячих мест.
3+5=8 . Остальные 12 тысяч летать будут или все же для них есть какое то место?
на 4 дня забыл умножить и получил бы 32, т.е. заполняемость да же в оптимизме 63%
только вот ньюанс
на трибунах 2970 мест (примерно 3тыс) норм
а вот где они нашли 5тыс мест на земле большой вопрос, перед трибунами в рядок поставить (ну пусть 250 чел в три ряда 750) маловато будет
если только объем размещения по торговым рядам (точнее одному ряду) прикинуть то конечно можно разместить (только им видно ничего не будет), тогда можно смело было написать еще пару десятков тысяч (с размещением за насыпью с трибуной
а вообще хоть бы раз для приличия показали фото трибун и места размещения на набережной
Требуем фото трибун и настоящую оценку вместимости стоячих мест.