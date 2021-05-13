На время турнира по гребле в Барнауле появится новая остановка для пригородных поездов

Новую остановку для пригородных поездов назначили в Алтайском крае на время проведения этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдёт на гребном канале в Барнауле с 20 по 23 мая. Об этом сообщили в региональном Министерстве транспорта.
Новая остановка получила название "Гребной канал для пригородных электропоездов". Она будет действовать с 17 по 24 мая на следующих маршрутах:
- № 6010 ежедневным сообщением Барнаул – Озерки (отправление в 07:15, прибытие на остановочный пункт "Гребной канал" в 07:27);
- № 6224 сообщением Барнаул – Заринская (отправление в 08:29, прибытие на остановочный пункт "Гребной канал" в 08:41). Электропоезд курсирует ежедневно, кроме вторника и пятницы;
- № 6012 ежедневным сообщением Барнаул – Красный Боец (отправление в 09:12, прибытие на остановочный пункт "Гребной канал" в 09:24);
- № 6226 ежедневным сообщением Барнаул – Артышта-2 (отправление в 09:44, прибытие на остановочный пункт "Гребной канал" в 09:56);
- № 6014 ежедневным сообщением Барнаул – Красный Боец (отправление в 12:28, прибытие на остановочный пункт "Гребной канал" в 12:40);
- № 6230 ежедневным сообщением Барнаул – Заринская (отправление в 13:35, прибытие на остановочный пункт "Гребной канал" в 13:47);
- № 6016 ежедневным сообщением Барнаул – Черепаново (отправление в 15:04, прибытие на остановочный пункт "Гребной канал" в 15:16);
- № 6774 ежедневным сообщением Барнаул – Камень-на-Оби (отправление в 16:23, прибытие на остановочный пункт Гребной канал в 16:35);
- № 6018 ежедневным сообщением Барнаул – Усть-Тальменская (отправление в 17:27, прибытие на остановочный пункт "Гребной канал" в 17:39);
- № 6232 ежедневным сообщением Барнаул – Заринская (отправление в 18:12, прибытие на остановочный пункт "Гребной канал" в 18:24);
- № 6020 сообщением Барнаул – Красный Боец (отправление в 18:34, прибытие на остановочный пункт "Гребной канал" в 18:46). Электропоезд курсирует по рабочим дням;
- № 6233 ежедневным сообщением Аламбай – Барнаул (отправление в 03:16, прибытие на остановочный пункт "Гребной канал" в 06:54);
- № 6773 ежедневным сообщением Камень-на-Оби – Барнаул (отправление в 06:58, прибытие на остановочный пункт "Гребной канал" в 10:49);
- № 6005 ежедневным сообщением Красный Боец – Барнаул (отправление в 10:05, прибытие на остановочный пункт "Гребной канал" в 11:49);
- № 6221 ежедневным сообщением Тягун – Барнаул (отправление в 12:31, прибытие на остановочный пункт "Гребной канал" в 15:39);
- № 6225 ежедневным сообщением Артышта-2 – Барнаул (отправление в 15:20, прибытие на остановочный пункт "Гребной канал" в 19:27).
"В связи с назначением дополнительной остановки, незначительно, не более чем на две минуты, изменится время отправления и прибытия этих поездов со станций региона. Остальные пригородные поезда будут курсировать по обычному графику", – говорится в сообщении.
В Минтрансе добавили, что стоимость билета от станции Барнаул до гребного канала составит 20 рублей. При этом студентам и школьникам придётся заплатить за проезд всего 10 рублей, детям от 5 до 7 лет – 5 рублей, для детей младше 5 лет проезд бесплатный.
Ранее сообщалось, что гостям Кубка мира по гребле в Барнауле сделают бесплатный проезд. Для этого достаточно будет предъявить билет на мероприятие. О том, как доехать до гребного канала и почему туда не пустят на личном авто – читайте в материале amic.ru.
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