В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение до 24 мая

В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение в связи с пожароопасностью четвёртого класса горимости, а местами – пятого класса, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По информации ведомства, до 24 мая высокая и чрезвычайная пожароопасность ожидается на большей части территории.

В связи с этим существует повышенный риск возникновения лесных, степных, а также бытовых пожаров. Сотрудники МЧС призывают не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры на отдыхе и не бросать непотушенные спички и сигареты.

"Природные пожары, как правило, представляют угрозу не только садово-дачным обществам, но и населённым пунктам, объектам экономики и социального назначения", — уточнили в ведомстве.

Отметим, что с 28 апреля на территории Алтайского края действует особый противопожарный режим. Во время действия этого режима людям запрещено посещать леса, использовать фейерверки и разводить костры.