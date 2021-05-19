Каток уехал от дорожников и перевернулся в Алтайском крае

Многотонный дорожный каток опрокинулся в Первомайском районе Алтайского края. Кадры с места происшествия разместили в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

"Каток укатился от дорожных рабочих, съехал в кювет и перевернулся, — говорится в тексте поста. — Инцидент произошел сегодня перед селом Баюновские Ключи, где делают развязку".

Очевидец утверждает, что дорожная техника стояла на нейтральной скорости. Когда никого в ней не было, она покатилась. Предотвратить съезда с проезжей части и опрокидывания рабочим не удалось.

Напомним, 18 мая в Барнауле водитель легкового автомобиля наехал на ребёнка. ДТП произошло 18 мая в районе пересечения улиц Попова и Георгия Исакова возле торгового центра "Бум".