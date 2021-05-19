В Барнауле водитель сбил ребёнка возле торгового центра

В Барнауле водитель легкового автомобиля наехал на ребёнка, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.
ДТП произошло 18 мая в районе пересечения улиц Попова и Георгия Исакова возле торгового центра "Бум". Со слов свидетелей, водитель сам позвонил с телефона мальчика его матери и рассказал о случившемся.
На месте происшествия работали сотрудники дорожной полиции и скорая помощь. Ребёнок жив. О его состоянии и других подробностях произошедшего не уточняется.
Напомним, поздним вечером 18 мая в Барнауле произошло ДТП между двумя иномарками, в результате которого пострадали три пассажира. Им оказали медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась.
Комментарии
Куда спешим.
Как же это могло произойти дорогие граждане?! И знак повесили и светофор не говоря уже о своде ПДД. Безобразие.