Ирина Шереметьева стала новым ректором Алтайского медуниверситета

Врио ректора Алтайского медуниверситета Ирина Шереметьева 20 мая одержала победу на выборах главы вуза. Ее поддержало большинство делегатов на конференции научно-педагогических работников и обучающихся АГМУ. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе вуза.

На должность до последнего момента претендовало три кандидата, среди них Ирина Шереметьева, которая 1,5 года возглавляет вуз с приставкой и.о., а также два проректора — по развитию здравоохранения и дополнительному профессиональному образованию (Дмитрий Ганов) и по учебной работе (Игорь Бабушкин). Последний, впрочем, сегодня незадолго до голосования снял свою кандидатуру с выборов.

В итоге Ирина Шереметьева набрала 96 голосов, а Дмитрий Ганов — 5. Контракт с новым руководителем вуза будет заключен на пять лет.

Напомним, что кампания по выборам ректора АГМУ оказалась как никогда затяжной. Она продолжалась больше двух лет.

Ирина Шереметьева окончила факультет лечебного дела в Алтайском государственном медицинском институте в 1991 году. Общий стаж её медицинской деятельности – 25 лет, в том числе 16 лет работала в качестве преподавателя.