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Алтайский медуниверситет получит нового ректора после двух лет "безвластия"

, ИА "Амител"
Прошлым руководителем вуза был Игорь Салдан. С ним досрочно прекратили трудовые отношения

20 мая в Алтайском медуниверситете пройдут выборы ректора. На должность претендуют три кандидата, среди них Ирина Шереметьева, которая вот уже 1,5 года возглавляет вуз с приставкой и.о. В конкурентах у неё представители ректората АГМУ. Прошлый глава вуза Игорь Салдан, несмотря на многочисленные жалобы и обращения в суд, не смог добиться того, чтобы его включили в список претендентов. Amic.ru вспоминает, как шла борьба за высшую должность в медвузе.

Трио конкурентов из ректората

Комиссия Минздрава РФ в конце апреля 2021 года провела аттестацию кандидатов на должность ректора АГМУ. В итоге борьбу за кресло продолжили лишь три выдвиженца из пяти. Ещё двух человек комиссия "забраковала". Не были допущены до выборов завкафедрой пропедевтики детских болезней АГМУ, профессор, доктор медицинских наук Юрий Лобанов и доцент кафедры судебной медицины вуза кандидат медицинских наук Сергей Фоминых. О причинах такого решения не сообщается.

Таким образом, борьбу продолжили и.о. ректора, доктор медицинских наук, профессор Ирина Шереметьева, и.о. проректора по развитию здравоохранения и дополнительному профессиональному образованию университета, доцент, кандидат медицинских наук Дмитрий Ганов, а также и.о. проректора по учебной работе вуза, кандидат медицинских наук Игорь Бабушкин.

Выборные баталии

Напомним, что кампания по выборам ректора АГМУ оказалась как никогда затяжной. Она длится больше двух лет. Ещё в апреле 2019 года Учёный совет АГМУ утвердил первоначальный список кандидатов на должность ректора вуза. В борьбу тогда включились четыре человека, в том числе действующий на тот момент руководитель Игорь Салдан. Именно он долгое время считался фаворитом.

Предполагалось, что его главным соперником станет Ирина Шереметьева, которая уже принимала участие в выборах ранее, в 2014 году, но уступила. При этом в разгар кампании летом 2019-го Шереметьева была уволена из вуза. Процедура затянулась, а осенью того же года Минздрав России неожиданно прекратил трудовые отношения уже с Салданом, в результате последний покинул вуз.

Одновременно Ирина Шереметьева была назначена и.о. руководителя. В конце декабря аттестационная комиссия Минздрава рассматривала кандидатуры четырёх человек на должность ректора, но утвердила только одного. Отказ получили завкафедрой анатомии АлтГМУ Галина Бородина, проректор по научной работе и инновациям вуза Александр Жариков и экс-ректор Игорь Салдан. Поскольку выборы на безальтернативной основе проводить нельзя, конкурс был перезапущен.

В 2020 году, очевидно, из-за ковида сроки процедуры сильно затянулись. В результате полномочия Ирины Шереметьевой в качестве исполняющей обязанности главы вуза неоднократно продлевались. Последний раз – в марте этого года со сроком до 30 июня.

Теперь окончательную точку в эпопее должны поставить сотрудники АГМУ, которые выберут себе "постоянного" ректора сроком на пять лет. Согласно предвыборным прогнозам, с большой долей вероятности руководить вузом продолжит Шереметьева.

Ирина Шереметьева окончила факультет лечебного дела в Алтайском государственном медицинском институте в 1991 году. Общий стаж её медицинской деятельности – 25 лет, в том числе 16 лет работала в качестве преподавателя.

Как уже сообщалось, Игорь Салдан провёл на посту ректора АлтГМУ пять лет. После увольнения с должности он автоматически лишился и поста завкафедрой гигиены, основ экологии и безопасности жизнедеятельности. После этого Салдан пытался оспорить своё увольнение в судах, но безуспешно.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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