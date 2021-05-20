Более 9 тысяч новых случаев COVID-19 зарегистрировали в России

9 232 новых случая заражения коронавирусом выявили в России за последние сутки. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число подтверждённых заражений достигло 4 974 908.

Серьёзно увеличилась заболеваемость в Москве (+3312), второе место занимает Санкт-Петербург (+791), третье – Московская область (+727). Алтайский край с 64 новыми случаями находится на 29-й строчке рейтинга.

Выздоровели 9 983 пациента, общее число выписанных из больниц составляет 4 591 770 человек. С подтверждённым коронавирусом умерли ещё 396 человек, всего за время пандемии зарегистрирован 117 361 летальный исход.