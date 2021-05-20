Семь человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Семь пациентов с COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 3134, сообщает краевой оперативный штаб.

За сутки в лабораториях подтвердили 64 случая заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 50 972. Выздоровели 45 929 человек (+55 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 22, Бийск – 7, Родинский район – 5, Павловский район – 4, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Калманский, Ребрихинский районы – по 3 заболевших, Поспелихинский район – 2, Рубцовск, ЗАТО Сибирский, Славгород, Бийский, Благовещенский, Егорьевский, Зональный, Первомайский, Рубцовский, Табунский, Троицкий, Целинный район – по 1 заболевшему.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 154 пациента, из них 70 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 319 коек.