"Почта России" начнёт продавать вина в своих отделениях

"Почта России" собирается начать продавать алкоголь в отделениях. В пилотном проекте участие примут отделения в Москве и Мордовии.

Как отмечает РИА Новости, в почтовых отделениях будут продавать только вино, в том числе и путём заказа через онлайн-ресурсы организации. В случае успеха онлайн-продажа алкоголя через приложение "Почты России" начнётся по всей стране.

При этом продавать собираются только вина российских производителей, а желающие могут доплатить за курьерскую доставку алкоголя прямо до дома.

Напомним, что ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила запретить продажу сигарет и алкоголя покупателям с детьми. По её словам, такие покупки могут вызвать интерес у ребёнка. Как следствие, это приведёт к тому, что он в раннем возрасте пристрастится к вредным привычкам.