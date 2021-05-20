Житель Зонального района жестоко убил своего собутыльника

41-летний житель Зонального района Алтайского края обвиняется в убийстве. Об этом сообщили в региональном СК.

По версии следствия, мужчина распивал спиртное вместе со своим знакомым в Бийске. В ходе посиделки между ними начался конфликт по незначительному поводу. Обвиняемый несколько раз ударил собутыльника, а затем взялся за нож и нанёс ему не менее семи ударов в область жизненно важных органов и вынес на улицу. От полученных травм 51-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал полностью. Уголовное дело передано в суд.

Ранее сообщалось, что 54-летнего жителя Алтайского района обвиняют в убийстве пенсионера. Мужчина приобрёл у сельчанина автомобиль, а когда узнал от приставов об обременении машины, вернулся и зарезал пожилого человека.