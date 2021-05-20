Сколько стоит мерч, как выиграть квартиру и что находится на берегу. Обзор гребного канала

20 мая в Барнауле стартовал второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Сегодня прошёл первый день соревнований. Официальное открытие же с торжественной программой состоится 21 мая. Многие читатели amic.ru просили показать и рассказать, как всё устроено на гребном канале, чтобы не заблудиться и не растеряться. Мы подготовили путеводитель по Кубку мира, где показываем в картинках, как добраться до гребного канала и как там не потеряться. Кроме того, наши корреспонденты Вячеслав Кондаков и Екатерина Смолихина побывали на первых заплывах и подготовили подробнейший обзор гребного канала. Смотрите и обязательно посетите Кубок мира, ведь такие соревнования впервые проходят в Барнауле.

Ниже – вторая часть обзора первого дня Второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле. Что находится на левом берегу канала, сколько стоит мерч, как принять участие в розыгрыше машин и квартиры и как добраться до места соревнований – смотрите и обо всём узнаете. А завтра утром мы расскажем, как прошёл первый день Второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Наши корреспонденты вернулись под большим впечатлением.

Смотрите также и наш фоторепортаж с первого дня соревнований.