Путеводитель по Кубку мира: как добраться до гребного канала и как там не потеряться?

Как доехать до гребного канала на автобусе?

Очень просто. А ещё бесплатно. Пожалуй, это самый оптимальный вариант. На время турнира до гребного канала будут ходить по 68 рейсов в день. С 07:30 до 20:00 автобусы каждые 15 минут отправляются к месту соревнований с Речного вокзала.

Важно: бесплатно проехать на таком автобусе можно только по билету на Кубок мира. Предоставить его можно и в электронном виде.