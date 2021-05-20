Путеводитель по Кубку мира: как добраться до гребного канала и как там не потеряться?

В Барнауле, наконец, стартовал II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ – крупнейший в России международный турнир 2021-го года. 20 мая уже состоялись первые заплывы. Но официальное открытие, самые интересные старты и развлекательные мероприятия запланированы на пятницу, 21 мая. На случай, если вы только в последний момент решились купить билет на соревнования, рассказываем, как до них добраться. И ещё раз подчёркиваем: на машине к гребному каналу лучше не ехать. Иначе спортом (спортивной ходьбой) придётся заниматься вам.
Очень просто. А ещё бесплатно. Пожалуй, это самый оптимальный вариант. На время турнира до гребного канала будут ходить по 68 рейсов в день. С 07:30 до 20:00 автобусы каждые 15 минут отправляются к месту соревнований с Речного вокзала.
Важно: бесплатно проехать на таком автобусе можно только по билету на Кубок мира. Предоставить его можно и в электронном виде.
Да, можно. Но уже не бесплатно. В отличие от автобусов, за проезд на электричке придётся заплатить. Обычный билет стоит 20 рублей, льготный – 10 рублей, а детский – 5 рублей. И расписание рейсов не такое насыщенное, как у автобусов. Всего в день до станции "Гребной канал" отправляется 11 электропоездов. Точное их расписание можно узнать на сайте Кубка мира. Поезда отправляются с барнаульского железнодорожного вокзала.
Зато вас ждёт романтика электрички с нотками ностальгии. Правда, наслаждаться всем этим придётся недолго: до гребного канала вы доберётесь примерно за 12 минут.
Нет, нет и ещё раз нет. Организаторы уже неоднократно подчеркнули, что никаких парковок для личного транспорта вблизи гребного канала не сделали. И это не оплошность: такая практика абсолютно нормальная для крупнейших международных турниров. Чтобы не было пробок и коллапса, организаторы создают удобную маршрутную сеть общественного транспорта. Точно такая же история и с Кубком мира по гребле.
А если вы всё же решитесь ехать на Кубок мира на своём автомобиле, мы вам не завидуем. От ближайшей парковки до гребного канала придётся идти около восьми километров пешком. По пути вы наверняка будете считать, сколько раз за это время успели бы доехать на автобусе туда и обратно.
Там всё очень просто. Не переживайте – не потеряетесь. Неважно, автобусом вы добрались или поездом, – далее нужно просто следовать указателям. Вдоль дороги расположены и трибуны на три тысячи человек, и торговая зона с фуд-кортом. В палатках можно купить еду (и там же с комфортом поесть) и спортивные сувениры. Здесь расположены и биотуалеты. В общем, всё необходимое на "зрительском" берегу есть.
А на противоположной стороне канала – спортивная деревня. Это зона для спортсменов, персонала и журналистов. Зрителей туда пускать не будут.
Так же, как вы и приехали. От тех же остановок возле гребного канала в город идут и автобусы, и электропоезда. Точное расписание автобусных и ж/д маршрутов можно, опять же, посмотреть на сайте Кубка мира: здесь и здесь.
Ну и следует помнить, что автобус увезёт вас на Речной вокзал, а электропоезд – на железнодорожный вокзал в Барнауле.
Материал подготовлен с использованием изображений сайта ru.barnaulcanoe2021.com и сервиса "2ГИС".
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Комментарии
А с Развилки можно уехать автобусом до гребного канала? Будут там останавливаться автобусы?
Классно расписали!!!
Спасибо! Внятно и понятно. Жаль, что погода не радует
20.05.2021 15:02
гость
Жаль, что погода не радует
Всего чуток экстрима. В Горном гребцы бывают в куда более сложных условиях.
не прошло и года, на том спасибо
только подобная инфа должна была недельку назад появиться и желательно хоть какие-то фото было приложить
Ну хоть где то авто не будет, и запаркованых газонов, правильно все сделали