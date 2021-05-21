Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с присвоением звания "Город трудовой доблести". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
"Несомненно, наш город его достоин. Поздравляю всех с этим событием! В годы Великой Отечественной войны Барнаул являлся одним из важнейших тыловых центров страны. Его жители внесли огромный вклад в Победу, обеспечив работу эвакуированных предприятий и бесперебойное снабжение фронта.
Общественной комиссией была проведена огромная подготовительная работа, собран весомый пакет документов, подтверждающий исторические факты. Я благодарю барнаульцев, которые проявили высокую активность, отдав свои голоса в поддержку этой инициативы. Я благодарю губернатора края Виктора Петровича Томенко, правительство региона, председателя Алтайского Краевого законодательного Собрания Александра Алексеевича Романенко, депутатов всех уровней, партию "Единая Россия" за поддержку и участие в этой работе.
Уверен, краевая столица с честью будет носить звание "Город трудовой доблести", хранить память о подвиге барнаульцев, продолжая своим трудом вносить существенный вклад в развитие Алтайского края и нашей страны", – сказал глава краевой столицы.
Напомним, что с предложением расширить число "Городов трудовой доблести" на 12 к Владимиру Путину обратился секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. В Барнаул оказался в их числе.
Глава государства поддержал эту идею.
Комментарии
Вот только гордимся мы, как, впрочем, всегда, чужими достижениями. Сам герр Франк никакого отношения к труду и доблести не имеет. Его задача- чтобы его приятели застроили город человейниками. С этим он справляется.
Хуже что плодятся "митеньки ржевские" непомнящие родства. А как известно, общество без корней - обречено. Да, этого не понимают и не способны понять сегодняшние "митеньки", но это должны понять те, кто способны, а они есть полюбому!
Будущее страны во многом будет зависеть какое поколение пойдёт завтра во власть поколение победителей, достойное памяти своих дедов или поколение побежденных, предавших память дедов в угоду живота и комфорта.
Поэтому событие замечательное и правильное!
Нужно памятный знак в честь этого события установить в Барнауле.
в обязательном порядке установят стелы с гербом и текстом указа президента.
Вместо стелы восстановить утраченные заводы, которые работали во время войны. Например, Радиозавод или Спичку.
Франк видно до конца ту совещуху не досмотрел!? а побежал отмечать, как токо услышал "Одиннадцать городов" и "Барнаул". А между тем в оконцовке той совещухи, было сказано, что всего 9 городов из 11-ти получать то звание!? Но возможно партиец просто оговорился.
Я считаю, что этот факт надо как-то архитектурно отразить. Например, около железнодорожного моста на Павловском тракте или на железнодорожной Выемке между Старым мостом и Новым рынком установить крупные буквы "Барнаул — город трудовой доблести". Чтобы все, кто прибывает в Барнаул поездом, могли их видеть