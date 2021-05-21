Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с присвоением звания "Город трудовой доблести". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"Несомненно, наш город его достоин. Поздравляю всех с этим событием! В годы Великой Отечественной войны Барнаул являлся одним из важнейших тыловых центров страны. Его жители внесли огромный вклад в Победу, обеспечив работу эвакуированных предприятий и бесперебойное снабжение фронта.



Общественной комиссией была проведена огромная подготовительная работа, собран весомый пакет документов, подтверждающий исторические факты. Я благодарю барнаульцев, которые проявили высокую активность, отдав свои голоса в поддержку этой инициативы. Я благодарю губернатора края Виктора Петровича Томенко, правительство региона, председателя Алтайского Краевого законодательного Собрания Александра Алексеевича Романенко, депутатов всех уровней, партию "Единая Россия" за поддержку и участие в этой работе.



Уверен, краевая столица с честью будет носить звание "Город трудовой доблести", хранить память о подвиге барнаульцев, продолжая своим трудом вносить существенный вклад в развитие Алтайского края и нашей страны", – сказал глава краевой столицы.

Напомним, что с предложением расширить число "Городов трудовой доблести" на 12 к Владимиру Путину обратился секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. В Барнаул оказался в их числе.

Глава государства поддержал эту идею.