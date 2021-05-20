Путин поддержал идею присвоить Барнаулу звание "Город трудовой доблести"

Президент России Владимир Путин поддержал предложение партии "Единая Россия" присвоить Барнаулу и еще 11 городам звание "Город трудовой доблести". Об этом он заявил в ходе заседания оргкомитета "Победа".

"Займемся тем, чтобы реализовывать предложенную сегодня повестку дня – это касается и присвоения почетных званий", – цитирует его слова РИА Новости.

Напомним, что 20 мая секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак обратился к главе государства Владимиру Путину с предложением расширить число "Городов трудовой доблести" на 11. Из сибирских городов в этот список попали Барнаул и Красноярск

Также числе будущих городов оказались Каменск-Уральский, Киров, Коломну, Комсомольск-на-Амуре, Магадан, Пензу, Рыбинск, Северодвинск и Тюмень.

В прошлом году администрация Барнаула подготовила заявку на присвоение столице Алтайского края почетного звания "Город трудовой доблести". Решение о поддержке мэрии в этом вопросе принято на заседании президиума регионального политсовета ЕР. В следующем году партия планирует поддержать аналогичные заявки от Бийска, Новоалтайска и Рубцовска.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко также одобрил инициативу администрации Барнаула. После заслушивания доклада мэра Вячеслава Франка правительство Алтайского края приняло решение поддержать заявку. Депутаты АКЗС в ходе сессии 27 августа проголосовали за поддержку ходатайства мэрии Барнаула о присвоении краевой столице звания "Город трудовой доблести"