Россиянам раскрыли график работы телефонных мошенников

График работы российских телефонных мошенников во многом схож с графиком простых офисных сотрудников, рассказал директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин.

Он уточнил, что злоумышленники приходят на работу к десяти утра, уходят на обед и заканчивают трудиться в одно и то же время. "Вероятно, их деятельность не отличается от работы обычных кол-центров", – добавил специалист в беседе с РИА Новости.

По его словам, время звонков делится на два этапа: с 11:30 до 14:00 и с 15:30 до 18:00. В промежутке между ними аферисты прерываются на обед.

Волошин добавил, что в компании ежедневно фиксируют в среднем от 6 до 10 тысяч звонков в будние дни, около двух тысяч по субботам и лишь несколько сотен – по воскресеньям. Причём в майские праздники количество подобных преступлений также сократилось в десятки раз.

Ранее мошенники придумали новую схему обмана людей. Теперь они наживаются на тех, кто хочет купить себе домашнее животное.