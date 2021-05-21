Треть россиян не делают сбережений на чёрный день

Более трети (37%) россиян не имеют финансовой подушки безопасности, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Россельхозбанка, в котором поучаствовали пять тысяч респондентов со всех регионов страны.

О наличии каких-либо накоплений рассказали свыше 63% опрошенных. При этом каждый четвёртый переводит на чёрный день до 10% своего дохода, каждый пятый – от 10% до 50%, и только 5% россиян – более половины дохода.

Самым безопасным способом инвестирования 61% респондентов назвали недвижимость. Тройку замкнули покупка иностранной валюты (15%) и ценных бумаг (13%).

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что размер финансовой подушки безопасности должен составлять примерно шесть месячных зарплат. Она также призвала не брать бездумно кредиты, особенно на те вещи, на которые можно и накопить.