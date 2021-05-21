В отношении администрации Бийска возбудили уголовное дело по статье "Халатность"

СК по Алтайскому краю возбудил уголовное дело в отношении администрации Бийска по статье "Халатность". Об этом сообщает "Бийский рабочий".

По информации издания, мэрия должна была объявить новостройки на Спекова аварийными и непригодными для проживания. Власти не сделали этого, что и привело к возбуждению уголовного дела.

Дома сдали в эксплуатацию в 2012 году, правда, жить в них оказалось невозможно. Пол и стены – очень тонкие, а в некоторых квартирах зафиксировали превышение уровня фенола и формальдегида.

В 2019 году по этому делу арестовали и.о. замглавы Бийска Дмитрия Маслюка. Его обвинили в превышении должностных полномочий.