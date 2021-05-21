В Таганроге школьник угрожал учителю изнасилованием

В социальных сетях распространяется видео, снятое якобы в таганрогской школе. На записи ученик третьего класса перед детьми угрожает учителю.

"Сейчас училку будем ****. Щас будет, короче, кровища", – заявляет ребёнок, стоя перед педагогом. Свои угрозы он сопровождает обильным матом.

Чем закончился инцидент, неизвестно. Одноклассники мальчика рассказали, что подобное поведение за ним замечают не в первый раз, однако директор школы на эти выходки ранее никак не реагировал.

Ранее сообщалось, что школьник напал с ножом на учительницу в городе Березники Пермского края. Инцидент произошёл в стенах лицея № 1. Нападавшего задержали. Педагога с ранением шеи в состоянии средней тяжести госпитализировали, сейчас женщина находится в операционной.