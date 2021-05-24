Посёлки для фермеров, кварталы для врачей. Что ждёт рынок малоэтажного жилья на Алтае

Спрос на загородные дома в Алтайском крае будет стремительно расти в течение трёх-четырёх лет, уверены эксперты. Переехать на землю жителей "заставили" пандемия, выгодные госпрограммы и дорожающие новостройки. Но чтобы удержать население в сёлах, нужны не только участки, но и вся сопутствующая инфраструктура. Это дороги, школы, детсады, поликлиники, места отдыха и развлечения, а также "якорные" предприятия. В зависимости от месторасположения, целей и категории проживающих эксперты выделили несколько моделей загородных посёлков. Об успешных примерах их строительства эксперты говорили 20 мая на круглом столе, посвящённом развитию рынка.

Модель № 1 – государственно-частное партнёрство

Развитие любого населённого пункта невозможно без создания новых предприятий и рабочих мест, уверен архитектор и генпланист Станислав Зенков. По его словам, города и сёла "сами по себе не растут", и все территории, которые власти регионов отдают под индивидуальное жилищное строительство, должны быть обоснованны и оправданны.

В пяти крупных городах региона – Барнауле, Бийске, Новоалтайске, Славгороде, Яровом, а также 15 районах края нашли земли для комплексного строительства. Их общая площадь – свыше 1 тыс. га.

"Все территории под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) заложены в проектах развития населённых пунктов. В Первомайском районе я нашёл огромные участки, которые предусмотрены для ИЖС, но не увидел никаких объяснений по целесообразности их развития. Нет градостроительной группы (новых предприятий, рабочих мест, – прим. ред.), нет точек приложения труда", – говорит эксперт.

Однако построить крупное предприятие в каждом населённом пункте Алтайского края невозможно, поэтому нужно развивать сёла и деревни, где уже есть градообразующие компании. В этом уверен руководитель пивзавода "Бочкари" (Целинный район) Вадим Смагин.

"В идеале в каждом районе нужно брать базовые сёла, например, три-пять, и быстро перестраивать их, ремонтировать и строить школы, больницы, здравпункты, ФАПы, давать возможность молодым специалистам получить жильё. Люди не дураки: инвестировать в дом, который они не смогут продать, никто не станет", – говорит Смагин.

В основе развития села бизнесмен видит государственно-частное партнёрство. Именно так завод "Бочкари" строил для своих сотрудников дома: по программе "Устойчивое развитие сельских территорий" государство выделило компании 178 млн рублей, на которые в посёлок провели сети, а строительством домов занимался завод.

Сотрудники же "Бочкарей" обязаны не менее 10 лет отработать на предприятии, тогда дом передадут им в собственность.

"Развитие сёл нужно рассматривать с трёх сторон: государство – предприятие – специалист. Федерация должна вложить 70% в строительство дома, компания – 20%, специалист – 10%. Врачам и педагогам, тренерам, социальным работникам нужно помогать через ипотеку. Надо сделать так, чтобы через пять лет у работника списали 33% стоимости дома, ещё через пять лет – 33%. И через 15 лет жильё будет компенсировано, оно будет в собственности. Надо продумывать такие программы, которые позволяют инвестировать и оставаться в сёлах", – уверен Вадим Смагин.

Модель № 2 – посёлки-спутники

За последние 15 лет требования жителей к посёлкам (особенно тем, которые расположены около крупных городов) выросло. По словам бизнесмена и автора посёлков "Фирсова Слобода" Андрея Слободяна, покупатели больше не готовы жить "в поле". Они хотят заехать в посёлок, где уже есть инфраструктура, сети, дороги, а также социально-бытовые объекты: магазины, салоны красоты, ФАПы, аптеки, автомойки, шиномонтажные мастерские, места отдыха, а также площадки для выгула собак.

"Посёлок не должен находиться в поле, он должен примыкать к лесному массиву или иметь парковую зону. Дорога до места работы, учёбы должна занимать не более 30 минут на общественном транспорте. Нужны небольшие частные детские сады. Населенные пункты должны быть обеспечены инфраструктурой городского типа. Щебенчатое покрытие дорог недопустимо. На стадии строительства нужно создавать товарищества собственников недвижимости (ТОСы), которые будут следить за содержанием мест общего пользования", – говорит Слободян.

Сейчас компания "Фирсова Слобода" запускает новый проект – посёлок "Палитра" (расположен рядом с проектами "Фирсова Слобода", в 20 км от Барнаула). В нём большую площадь займёт парково-рекреационная зона: трассы для ходьбы, бега на лыжах. И следить за их надлежащим состоянием будут собственники объектов.

Модель № 3 – фермерская усадьба

Строительство посёлков, в которых будут продавать готовые дома, – ещё одна модель развития загородной недвижимости. Это позволяет избавиться от "хаоса" как в застройке, так и в контингенте, говорит гендиректор завода "Сибирь Контракт" Юрий Фриц. Сейчас предприниматель совместно с новосибирскими инвесторами возводит посёлок "Новые зори" под Барнаулом.

"Мы пытается прийти к строительству готовых домов. Этот путь более затратный, но он позволяет избежать хаоса, который возникает при реализации "голых" участков. У всех людей разные финансовые возможности, значит, в посёлке будут совершенно разные дома. Мы попытались уйти от этого, предлагая на рынок готовые дома в единой концепции, – говорит предприниматель.

В будущем он планирует развивать проект по созданию фермерских усадеб семейного типа: на территории участков будут не только дома, но и мини-предприятия.

"Столыпин отправил людей в Сибирь добровольно. И это имело успех. Надо создать государственную или региональную программу, по которой семьям под бизнес-идею будут выдавать земельный надел и доступный кредит. Жители смогут заниматься животноводством, растениеводством, птицеводством. По нашим оценкам, строительство такого дома на селе стоит 5-7 млн рублей. От государства требуется создать программу, найти землю, подготовить её (построить сети, дороги). Мне кажется, что так на Алтай могут вернуться русские немцы, переселенцы из союзных республик, приехать даже жители Европы", – уверен Фриц.

Что мешает развитию малоэтажек?

Все идеи и предложения по развитию рынка загородного жилья, которые обсуждали эксперты на круглом столе, перспективны. Но пока их реализации мешают некоторые проблемы. Так, собственникам коттеджей, расположенных в пригороде Барнаула, пока неохотно прописывают как сельских жителей.

Например, большинство проживающих в "Фирсовой Слободе", которая находится в Первомайском районе, прописаны в Барнауле и платят налоги в бюджет города. По словам главы Санниковского сельсовета Елены Кудашкиной, из-за этого бюджету муниципалитета не хватает средств, чтобы качественно обслуживать посёлки.

"Мы ведём разъяснительную работу, чтобы люди прописывались, бюджет муниципалитета маленький. Люди, приехав из города, хотят таких же условий. Но нам даже обслуживать посёлки тяжело, а не то чтобы создать инфраструктуру", – отмечает она.

Другая проблема – в соседстве современных коттеджных посёлков и старых сёл. Из-за такого контраста страдают все.

"Коренные жители жалуются на население коттеджных посёлков, а владельцы коттеджей – на сельчан. Нам поступают разные жалобы: на соседей, которые выгуливают крупный рогатый скот, на скопища комаров. А вот местные жители не понимают, почему новые посёлки развиваются, а старая часть села остаётся нетронутой. Для меня как для главы эта тема острая", – говорит Елена Кудашкина.

Кроме того, власти Алтайского края, как бы ни хотели этого бизнесмены, пока неактивно пользуются федеральными субсидиями. Например, по программе комплексного устойчивого развития территорий соседняя Республика Алтай строит детские сады, школы, спортивные площадки, отметил начальник отдела по развитию партнёрского канала продаж "Россельхозбанка" Николай Скрипников.

"Наши коллеги из Республики Алтай активно включились в программу. Строительным организациям и органам власти Алтайского края также следовало бы её рассмотреть. Может быть, даже разработать программу для финансирования застройщиков на селе. Тогда развитие этого рынка пошло бы стремительнее", – резюмировал он.

Цифры

По информации Росреестра, в первом квартале 2021 года в Алтайском крае зарегистрировано около 1050 частных домов. За аналогичный период прошлого года – около 650 объектов.