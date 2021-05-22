Танцующие под дождём. В барнаульских школах прошли последние звонки

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
22 мая в школах Алтайского края состоялись последние звонки. Из-за пандемии все торжественные мероприятия в этом году прошли на открытом воздухе во дворах школы. Так, несмотря на дождливую погоду, в барнаульской гимназии № 42, куда отправилась наш фотокорреспондент, выпускники 11-х классов даже устроили мини-дискотеку. Не обошлось и без традиционного школьного вальса. На линейке ученики прослушали сообщение о допуске к итоговой аттестации, а также напутственные слова от учителей и родителей. Отметим, что не так давно директором известной гимназии стал 31-летний учитель информатики Иван Гребенкин, и если для выпускников это был последний звонок, то для него – первый на этой должности.
Всего в 2021 году последний звонок в Барнауле прозвенел более чем для 4100 одиннадцатиклассников и более 6900 девятиклассников.
Смотрите наш фоторепортаж с трогательного мероприятия.
Комментарии
Указано было на улице проводить, вот и проводили) Ну и что, что дождь и холод - сибиряки же! Ну и что, что экзамены на носу - не сахарные дети, подумаешь, промокнут и простыть могу... Зато предписание исполнили! Мда....
P.S. Всех выпускников - с праздником!!!
всю жизнь последний звонок был на улице! какие предприсаниябред !
милахи
22.05.2021 15:26
аа
Увы, предписания не бред, а реальность)