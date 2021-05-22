Из-за подъёма уровня воды в Бийске закрыли понтонный мост

Уровень воды в Бии составляет 452 сантиметра над нулём водомерного поста. Из-за этого было принято решение о закрытии понтонного моста, сообщает "Бийский рабочий".

Автомобили, которые подъезжают со стороны Заречья, разворачивают. Сильно затопило пляж, некоторые деревья ушли под воду.

Как сообщают очевидцы, ещё в обед мост работал, но уже утром конструкция поднялась до максимального уровня.

Ранее сообщалось, что в Турочаке за сутки уровень воды спал на 34 сантиметра и составил 489 сантиметров. В Удаловке этот показатель равен 577 сантиметрам (суточный спад – 43 см). В районе Чемала Катунь опустилась на 83 сантиметра, а в районе Сросток уровень воды увеличился на 12 сантиметров.