Мишустин заявил, что в России не будут полностью переходить на дистанционное обучение

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти не собираются вводить полностью дистанционное обучение. Об этом он сказал, выступая на марафоне "Новое знание".

"Отношение к дистанционному обучению у меня неоднозначное. У него, конечно, есть свои плюсы, но есть и некоторые минусы. В период карантина переход на такую форму учебного процесса стал вынужденной мерой. Было важно не прекращать занятия", – рассказал премьер-министр.

Он отметил, что важно следить за здоровьем учащихся и учителей, но при этом никакие технологии не заменят того, что даёт живое общение, сообщает РИА Новости.

Напомним, что зимой родители барнаульских школьников провели в Барнауле пикет против цифровой образовательной среды (ЦОС). Не помешал им даже сильный мороз.