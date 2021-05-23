Миграционный отток населения Алтайского края удвоился

Почти семь тысяч человек уехали из Алтайского края за первый квартал 2021 года. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Алтайкрайстата.
Как рассказали в статистическом ведомстве, за с января по март текущего года регион покинули 6719 человек. Для сравнения: за аналогичный период 2020-го из края уехали 6877 жителей. При этом прибыло в 2021-м на Алтай 5509 человек, а в 2020 году – 6310.
Таким образом, миграционное снижение населения в Алтайском крае составило 1210 человек, что вдвое больше, чем годом ранее (567).
Напомним, с января по март 2021 года смертность в Алтайском крае увеличилась на 28,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. За первый квартал в регионе умер 10 141 человек, тогда как в 2020 году – лишь 7882.
Комментарии
Подумаешь! У нас из страны уезжают молодые ученые,инженеры, врачи. А тут всего лишь Алтайский край. Сперва едут в Моську, а потом и за бугор.
Россия страна уникальных возможностей для талантливых людей.
Сейчас стало обыденностью обьявлять конкурсы, а потом говорить - вы проиграли, потому что недоразвитые. Победили из Томска и Новосибирска. Ну как бы никто не спорит, но ...
Ой, а почему это люди уезжают?
Скоро такое количество в день будет уезжать!
Закрыть ни кому не нужный край
А территорию обработать дустом
Этот факт кого-то удивил?
Я знаю очень хороших специалистов,которые собрали чемоданы и уехали в соседний регион.
Про это уже столько писали! Что-то изменилось?
Перспектив вообще никаких!
Если ты не связан с бюджетом, откуда можешь воровать и откатывать, то делать тут вообще нечего.
Да и бюджетники, нахапав, отсюда тут же смываются.
В первую очередь вышедшие на пенсию силовики, поскольку понимают, что рано или поздно здесь появятся китайцы.
Раньше об этом молчали, сейчас уже пишут открыто. Если интересно, то поисковик:
"Китай, Олбрайт или масоны? Кто покушается на российскую Сибирь".
Мне вот интересно, как создаётся такая статистика? Паспортный стол даёт инфу? Так 2/3 населения края - на заработках в других регионах и не выписывались
В начале апреля amic.ru писал, Владимир Путин поручил увеличить доходы жителей "отстающего" Алтайского края.
Прошло почти два месяца.У кого на предприятиях ,в организациях хоть что-то изменилось в плане повышения доходов?Или планируется увеличение доходов?