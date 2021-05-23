Миграционный отток населения Алтайского края удвоился

Почти семь тысяч человек уехали из Алтайского края за первый квартал 2021 года. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Алтайкрайстата.

Как рассказали в статистическом ведомстве, за с января по март текущего года регион покинули 6719 человек. Для сравнения: за аналогичный период 2020-го из края уехали 6877 жителей. При этом прибыло в 2021-м на Алтай 5509 человек, а в 2020 году – 6310.

Таким образом, миграционное снижение населения в Алтайском крае составило 1210 человек, что вдвое больше, чем годом ранее (567).

Напомним, с января по март 2021 года смертность в Алтайском крае увеличилась на 28,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. За первый квартал в регионе умер 10 141 человек, тогда как в 2020 году – лишь 7882.