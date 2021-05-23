Закрытие II этапа Кубка мира по гребле. Фоторепортаж

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле завершилась церемония закрытия II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. На ней выступил вице-президент Международной федерации каноэ (IFC) Томас Конецко.

Он подчеркнул, что поражен гостеприимством барнаульцев. Спортивный чиновник также отметил классную организацию турнира и выразил уверенность, что спортсмены увезут с него положительные эмоции.

Президент федерации гребли Алтайского края Юрий Шамков поблагодарил руководство региона и IFC за то, что доверили право провести Кубок мира в Барнауле. Он подчеркнул, что это не последние соревнования высочайшего уровня, которые примет столица Алтайского края.

Также на церемонии выступил губернатор региона Виктор Томенко. По его словам, гребля в исполнении лучших мастеров мира оставила искренние впечатления, эмоции и удовольствие всем, кто в эти дни заполнил трибуны

Напомним, турнир проходил с 20 по 23 мая 2021 года. В Барнаул прилетели более 300 спортсменов из 55 стран мира. Один из организаторов соревнований – барнаульское event-агентство EventCorpLife.