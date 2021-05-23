Томенко выступил на закрытии II этапа Кубка мира по гребле в Барнауле

Глава Алтайского края Виктор Томенко произнёс речь на официальном закрытии II этапа Кубка мира по гребле в Барнауле.

Он подчеркнул, что международный турнир стал долгожданным событием, к которому тщательно готовились и приложили много усилий, чтобы всё прошло на высоком уровне.

"На несколько дней центром мировой гребли на байдарках и каноэ стал Барнаул. Всё, что мы с вами загадывали и пожелали, в течение этих четырех дней случилось здесь, на гребном канале, – заявил Томенко. – Бескомпромиссная борьба, болельщики, которые буквально сделали настоящим праздником довольно непростые дни, когда было и холодно, и дождливо".

По его словам, гребля в исполнении лучших мастеров мира оставила искренние впечатления, эмоции и удовольствие всем, кто в эти дни заполнил трибуны. Он поблагодарил организаторов мероприятия и поздравил всех с завершением II этапа Кубка мира по гребле.

Напомним, турнир проходил с 20 по 23 мая 2021 года. В Барнаул прилетели более 300 спортсменов из 55 стран мира. Один из организаторов соревнований – барнаульское event-агентство EventCorpLife.