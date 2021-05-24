"Это позорное место". Почему Речной вокзал нужно застраивать и что предлагают барнаульцы

Будущая застройка Речного вокзала волнует большинство барнаульцев. Но что именно возведёт на берегу Оби новый собственник территории (компания "Селф" Нодара Шонии), до сих пор никто не знает: ни проекта, ни даже концепции нового здания нет. Однако архитекторы, общественники, депутаты заранее предлагают защитить Речной вокзал от якобы ненужного строительства. Правда, как показало общественное собрание 22 мая, далеко не все считают будущий объект (каким бы он ни был) "злом". Противники и сторонники застройки прибрежной зоны оказались едины только в одном: площадка однозначно нуждается в модернизации, ведь сейчас Речной – позорное пятно для города. О чём спорили (и даже кричали) на собрании – в материале amic.ru.

Не будет ни вида, ни воздуха

Строительство высотного жилого комплекса на Речном вокзале чревато сразу несколькими проблемами для города, уверен руководитель организации "Гражданский патруль" Игорь Берг. По его мнению, новый объект может ударить по пассажирским перевозкам, ведь останется ли речпорт или будет перенесен – до сих пор неясно. Также здание испортит вид на город с Нового моста.

"Существующая застройка не портит облик города. Если мы поставим там высотное здание, это приведёт к тому, что вид с Оби на город и с города на Обь будет безвозвратно закрыт. Город потеряет своё лицо. Эта территория должна быть доступной для барнаульцев", – говорит Берг.

Высотная застройка лишит Барнаул и свежего воздуха, считает председатель Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев. По его словам, над Речным расположен канал, по которому из центра уходят все загрязнённые потоки.

"Архитектор и генпланист Станислав Зенков анализировал принцип "зелёного каркаса" Барнаула – это организация воздушных потоков. По информации Зенкова, центр Барнаула связан двумя потоками, которые "вытягивают" воздух. Один канал расположен между Нагорным парком и Речным вокзалом. Второй – рядом с железнодорожным вокзалом. Если на Речном появится ЖК, он станет "заслонкой", и жители в центре будут задыхаться", – уверен эксперт.

Однако с доводами Вакаева согласились далеко не все. По словам главного редактора "Сибирской медиагруппы" Андрея Никитина, новый объект встанет, скорее всего, не "стеной" (хотя барнаульские архитекторы несколько лет назад предлагали вариант огромного ЖК), а "свечкой". Поэтому препятствовать воздушным потокам он точно не будет.

"Здание появится только на том "пятне", где сейчас находится Речной вокзал, и воздух найдёт выход, он будет огибать объект со всех сторон. Я не завидую людям, которые будут там жить, у них всё время будет ветер. Но это уже их проблемы", – говорит Никитин.

Доцент кафедры "Химическая техника и инженерная экология" АлтГТУ Любовь Бельдеева также сомневается, что из-за нового здания жители центра начнут задыхаться.

"Я 12 лет прожила в центре, и когда на Речном не было ни одного из построенных зданий (например, ЖК "Аквамарин", – прим. ред.), дышать там было нечем. До тех пор, пока центр не газифицировали. Проблемы обычно совсем не там, как кажется на первый взгляд", – уверена Бельдеева.

Будет ли в итоге высотка мешать потоку воздуха – так до конца и не выяснили. И хотя обсуждали эту проблему бурно, рьяно и жарко, к какому-то выводу собравшиеся не пришли, отметив в очередной раз, что проекта до сих пор нет.

"Выгодный бизнес"

Но если воздушные потоки ЖК на Речном "парализовать" и не сможет, то остановить автомобильные потоки способен, считает член Союза архитекторов России Владимир Антоненко. Он сообщил собравшимся, что один из проектов, который сейчас рассматривают на месте Речного вокзала, – это огромный 45-этажный ЖК.

"Сейчас разрабатывают несколько вариантов застройки: два 45-этажных жилых дома, 35-этажные здания или 25-этажные. Но надо понимать, что для двух 45-этажных домов требуется более 1,5 тыс. парковок. Нельзя строить ничего жилого: с парковками и пробками в городе проблема, проспект Ленина стоит с четырёх часов дня. Такой массив приведёт к транспортному коллапсу", – считает он.

По мнению краеведа Владимира Терешкина, чем выше дом – тем больше прибыль, и этим он объясняет стремление застройщика возвести высотный ЖК (хотя, напомним, проекта здания и его концепции ещё нет, – прим. ред.).

"Застройка – это выгодный бизнес. "Человейники" – это однокомнатные квартиры-студии. Себестоимость такой квартиры 300-500 тыс. рублей, прибыль 500%. Это выгодно, и им нужно отбивать все деньги", – говорит Терешкин.

Приведённые им цифры "взрывают" зал. Гендиректор фитнес-клуба "Магис Спорт" Владимир Гордейчик заявляет, что себестоимость строительства студии в Барнауле не 300-500 тыс. рублей, а в два-три раза больше.

"2 млн рублей стоит одна сотка земли! 30-40 тыс. рублей за "квадрат" – себестоимость только по строительным материалам. Вы о чём вообще говорите?" – возмущён Гордейчик.

То есть получается, что студия в 25 "квадратов" обходится барнаульским застройщикам минимум в 750 тыс. рублей. Но никак не 300 тыс., как утверждает краевед.

Владимир Терешкин, осознав, что его цифры не соответствуют барнаульским реалиям, поясняет: всю информацию он взял из интернета, да и совсем по другому городу.

Впрочем, он всё равно уверен, что в краевой столице нужно запретить высотные дома или ужесточить строительные нормы, например, сделать на одну квартиру одно машино-место. Тогда застройщики не смогут "воткнуть" "свечку" на пятачке земли.

Парковка на одну квартиру – идея отличная, соглашается Владимир Гордейчик. Вот только стоимость квадратного метра жилья в этом случае серьёзно "подскочит".

"Пока наше городское правительство будет продавать участки строителям по 500 млн рублей (речь идёт о квартале 2036, который за 548,9 млн рублей купил "Союз", – прим. ред.), не ждите, что земля станет дешёвой. Только за такую роскошь будут платить будущие жильцы. А они не готовы платить", – уверен он.

Город знает примеры, когда застройщик и предусматривал достаточное количество парковочных мест, вот только спроса на них нет, отмечает руководитель проектной компании "Архи-Групп" Андрей Суртаев.

"Мы проектируем 50 домов в год. ЖК на Юрина, 180д (ЖК "Полковник", – прим. ред.) сдан в 2015 году, там 200 машино-мест в паркинге, и они до сих пор не проданы. Это застройщик плохой или жильцы, которые на газоне паркуются?" – негодует он.

На этом обсуждение ещё не построенного, но уже "проблемного" ЖК вновь забуксовало. Собравшиеся отмечали, что проблема с парковками и пробками – это "бич" всего города, поэтому мэрии нужно пересматривать градостроительную политику.

Набережной – быть

Кардинально решить вопрос с застройкой Речного предлагает кандидат исторических наук Данил Дегтярёв. По его мнению, застройщик хоть и обещает сохранить, благоустроить набережную и сделать её открытой для всех барнаульцев, но никаких гарантий дать не может. Поэтому чтобы не лишать барнаульцев места отдыха, мэрия должна забрать у Нодара Шонии участок, а взамен передать ему другой.

"Это общественно значимое пространство (Речной вокзал, – прим. ред.), это лицо города. Оставлять эту территорию в частных руках несколько неправильно с точки зрения развития Барнаула. Считаю, что администрация города или края могла бы подумать над тем, чтобы обменять эту территорию на какую-то другую, чтобы район Речного вокзала оказался в государственной и муниципальной собственности", – предлагает Дегтярёв.

Однако такой вариант невозможен, отрезал начальник барнаульского комитета по архитектуре Антон Воробьёв. По его словам, у города нет подходящей для девелопера земли.

"Обмен участками осуществляется в соответствии с нормами действующего законодательства. Есть условия. Например, обмен связан с изъятием участка для государственных и муниципальных нужды и для размещения соответствующих объектов государственного или муниципального значения. Это нормы закона, мы нарушить их не можем, предложить равноценный земельный участок тоже – такого у города просто нет", – объясняет чиновник.

Общественник Юрий Красильников предлагает сохранить главную функцию речпорта – пассажироперевозка – и перенести сюда автовокзал.

– Получаем въезд в город, отсюда автобусы уходят в разные части Барнаула. Площадь участка позволяет делать стоянку для автобусов, – уверен Красильников.

– Речной вокзал – это водоохранная зона, здесь автовокзал вообще нельзя ставить, можете забыть об этой идее, – отметает и эту идею Воробьёв.

"Строительный" чиновник вообще считает, что обсуждать будущее Речного вокзала барнаульцы не вправе – это частная собственность, а здание речпорта не охраняется государством.

"Речной вокзал не наделён статусом объекта культурного наследия. Надо было в своё время принимать действия, чтобы отнести его к объектам культурного наследия. Но имеем то, что имеем. Говорить о статусе общественной территории в отношении речного вокзала неправильно, земля принадлежит юридическому лицу. Орган местного самоуправления никак не может заставить собственника строить определённое здание. Можно лишь рассуждать о будущем территории, которая прилегает к речпорту: это набережная. Об этом нужно дискутировать", – говорит Воробьёв.

"Земельную" ясность в обсуждение внёс Андрей Никитин. Он обратил внимание, что здание Речного вокзала и набережная находятся на разных участках. Земля с объектом принадлежит Нодару Шонии, а вот прогулочная зона вдоль реки – государству. И девелопер имеет право застраивать только свой участок, а значит, никак не сможет ограничить доступ горожан к Оби.

"Набережная и причальная стенка (там, где сейчас швартуются суда, – прим. ред.) не принадлежит собственнику, у него есть участок, на котором построено здание Речного вокзала. Сейчас барнаульцам пользы не приносит ни старое, ни новое здание. Нам должно приносить пользу территория набережной. Мы должны договариваться с инвесторами и обязывать город, чтобы эта территория была общественной, чтобы набережная была продолжена до улицы Приречной", – предлагает Андрей Никитин.

Антон Воробьёв подтверждает: сейчас мэрия работает с девелопером над концепцией застройки территории, и строительство набережной – в приоритете.

"Набережная, которую планирует создать застройщик, будет использована как общественное пространство, доступ будет обеспечен", – заверил чиновник.

"Вы зачем собрали всех?"

Без жилой застройки будущее Речного вокзала невозможно, уверен Андрей Суртаев. Только так есть шансы "оживить" эту часть города: благодаря ЖК будет жить и коммерция, и набережная.

"Эта территория "мёртвая", я 20 лет живу в Барнауле, и Речной вокзал всегда был позором. Там "стрёмно", плохо, гостей туда приводить нельзя. Мечтать, чтобы там построили парк, необоснованно. Без нового строительства там ничего не оживёт. На Речном несколько раз открывались рестораны и быстро закрывались. Не ходят в ту часть города в рестораны. Никто не станет строить там заведение общепита, магазин, если не будет людей. И набережная, и коммерция будут жить, только если там будут люди", – говорит Суртаев.

Присутствующий на собрании представить застройщика, юрист "Селфа" Александр Хромцов взял слово последним, когда дискуссия уже почти завершилась. Он вообще заявил, что собрание преждевременное: даже собственник пока не понимает, что там будет.

"Вы зачем собрали всех? Только в декабре 2020 года здание вокзала выставили на торги. Если бы его купил не Шония, то кто-то другой, инвестор из Новосибирска, Москвы, который начал быть строить что-то, не думая о городе. Собственник не знает, что там построить, идут серьёзные маркетинговые исследования, привлечены серьёзные специалисты, которые определяют, что там поставить. Это должна быть точка притяжения. Никакого уродства там однозначно не будет, набережная нужна, хорошая, с фонарями, скамьями. Должны быть киоски, питание. Это всё обговаривается. Там будет какой-то многофункциональный центр, какой – не знает никто. Концепции нет", – говорит Хромцов.

Но общественники уверены: собрание проведено не зря, и девелопер может прислушаться к мнению барнаульцев. Игорь Берг предложил так обсуждать строительство на всех важных для города местах, а в идеале – создать общественный совет.

"Такой орган должен быть у каждой территории, как есть совет у парка "Изумрудный". Есть совет при парке "Юбилейный". И его должны создавать мы, городская общественность", – уверен Игорь Берг.

Что ещё предлагают построить на Речном?

Объединить Речной вокзал и Сереброплавильный завод (который принадлежит бизнесменам Евгению Ракшину и Нодару Шонии), сделав эту территорию туристическим центром Барнаула.

Построить километровую набережную, которая объединит Речной вокзал и остров Побочень.

Возвести здание для проведения форумов и фестивалей.

Отремонтировать существующее здание речного вокзала и открыть там планетарий, картинную галерею или культурный центр.

А вы как думаете?